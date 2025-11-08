Preocupa a empresarios aumento en inseguridad

Tras su visita a la región, el presidente nacional de Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, señaló que el país enfrenta una crisis de inseguridad que continúa afectando gravemente a empresas, trabajadores y a la ciudadanía en general. De acuerdo con los más recientes resultados de Data Coparmex —monitoreo que combina encuestas realizadas en los 71 centros empresariales del país con información del Secretariado Ejecutivo Nacional— los delitos muestran variaciones dependiendo de la región, pero persiste una situación crítica a nivel nacional.

¿Cuál es la situación actual de la inseguridad en México?

Sierra Álvarez reconoció que existe un cambio en la estrategia federal de seguridad y que, en términos generales, el promedio nacional de delitos como homicidio y robo a negocio ha mostrado una ligera reducción. Sin embargo, advirtió que los indicadores siguen siendo alarmantes. "Lo que sucede en el país en temas de inseguridad refleja que hay una crisis que debemos atender. Aunque hay una baja en algunos delitos, los índices son todavía preocupantes", expresó.

Uno de los puntos más graves es el robo a negocio con violencia. El dirigente empresarial destacó que cuatro de cada diez robos a comercios se cometen con agresión, lo que pone en riesgo la vida de empresarios, empleados y clientes. A ello se suma el fuerte incremento en los casos de extorsión.

¿Qué impacto tiene la extorsión en las empresas?

"Preocupa mucho la extorsión. Ha aumentado 83% en los últimos diez años y es el delito que tiene de rodillas a miles de empresarios en el país. Es un delito que mata a las micro, pequeñas y medianas empresas, que destruye patrimonios y que se ha convertido en el impuesto más caro que pagan los empresarios", afirmó.

Ante este panorama, Sierra Álvarez reiteró el llamado de Coparmex para que se avance en la aprobación de la Ley General de Castigo a la Extorsión, proyecto en el que la organización ha trabajado por más de tres años. Explicó que es urgente establecer un marco nacional que fortalezca las sanciones, tanto económicas como penales, y que homologue el delito en todos los estados. "No era concebible que en algunos estados la extorsión ni siquiera estuviera tipificada. Es fundamental aprobar una ley que castigue de forma clara y severa este delito", enfatizó.

¿Qué condiciones necesita México para atraer inversión?