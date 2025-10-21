Busca Matamoros crédito para obras

El tesorero municipal, Juan Carlos Rodríguez Rodríguez, informó que el Ayuntamiento se encuentra en la etapa final de entrega de documentación para la contratación de un crédito autorizado por el Congreso del Estado, con el objetivo de financiar obras públicas prioritarias en la ciudad.

Rodríguez explicó que el Congreso actualizó la autorización para que el municipio pudiera acceder al financiamiento, aunque precisó que el crédito aún no ha sido otorgado, ya que actualmente se realiza el proceso administrativo con las instituciones financieras.

"Estamos entregando la documentación que solicitan las instituciones; una vez que se apruebe, se procederá al otorgamiento del crédito", señaló el funcionario.

El tesorero indicó que la mejor tasa de interés se obtuvo con la institución Valuoras, tras analizar varias opciones en el mercado financiero. Subrayó que el crédito será exclusivamente para obras públicas, no de libre disposición.

"Es un crédito FAISMUN, lo que significa que los recursos se aplicarán únicamente en proyectos de infraestructura. No se puede usar para gasto corriente ni para otros fines", explicó.

Los recursos —por un monto máximo de 52 millones de pesos— se destinarán a obras de pavimentación, rehabilitación de espacios deportivos y mejoras en instituciones educativas y caídas pluviales. El listado completo será dado a conocer próximamente por el alcalde y el secretario de Desarrollo Urbano.

Rodríguez Rodríguez precisó que el financiamiento estará garantizado mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), del cual se destinará el 25 % para el pago del crédito.

"El crédito se pagará totalmente dentro de esta administración, es decir, antes de septiembre de 2027. No se heredará deuda alguna a la siguiente administración; al término de este periodo, la cuenta quedará en ceros", aseguró.