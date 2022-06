Covid y guerra estancan industria maquiladora

La quinta ola de contagios del Covid-19, aunado a los problemas bélicos internacionales como es la guerra entre Rusia y Ucrania, han provocado que la industria maquiladora se estanque y no tenga el crecimiento que se esperaba a esta altura del año.

Lo anterior lo dio a conocer el secretario general del Sitpmem, Jesús Mendoza Reyes lamentó que de nueva cuenta se presente una situación que origine el freno de este sector económico y "motor" de esta ciudad.

Destacó que lamentablemente estos dos factores esta provocando que la economía en todo el Mundo este viviendo estragos importantes, aquí en lo local la industria maquiladora dejo de crecer como se esperaba que se presentaría a esta época del año.

Manifestó que la guerra que se esta viviendo en estos momentos entre dos países, esta frenando la circulación de algunos insumos y con ello a frenar el crecimiento económico que todos esperaban a mediados de este 2022.

"Estamos pasando momentos difíciles, todavía estamos en crisis, esto lo tiene que tomar en cuenta los ciudadanos, no deben de gastar demás, aún no logramos la estabilidad que todos queremos, estamos trabajando en algunos casos has en un 60 por ciento, lo cual es un porcentaje bajo y que necesitamos aumentar", dijo.

"Incluso si pasamos por algunas calles de Matamoros seguimos viendo algunos negocios cerrados, algunos ya no se recuperaron, otros siguen sin poder despegar, es decir, aún no salimos por completo de este estancamiento económico que dos factores mundiales están afectando a todos los sectores económicos", agregó.

Mendoza Reyes indicó que todos tienen que cuidar el empleo, mismo que se esta elevando paulatinamente, se eta recuperando parte de lo que se perdió durante la pandemia, pero es necesario cuidarlo y buscar seguir avanzando en todos los aspecto económicos.