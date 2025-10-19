Blindan frontera contra drones

Autoridades de Estados Unidos y México han reforzado los operativos de seguridad fronteriza ante el incremento en la detección de drones utilizados con fines ilícitos, una amenaza que se ha extendido a lo largo de toda la frontera, desde San Diego, California, hasta El Paso, Texas, incluyendo la franja fronteriza con Matamoros.

El jefe adjunto de Operaciones de la Patrulla Fronteriza en Estados Unidos, Roberto Domínguez Jr., confirmó que las agencias estadounidenses mantienen una estrecha coordinación con autoridades mexicanas para rastrear, identificar y neutralizar a las personas que emplean estos dispositivos de manera ilegal.

"Estamos trabajando en conjunto con las autoridades mexicanas para combatir la amenaza que representan los drones, utilizados para diversas actividades ilícitas. Se trata de una situación que se ha detectado en varios puntos de la frontera y no está aislada a una sola región", explicó.

Domínguez indicó que los drones son empleados principalmente para trasladar cargamentos de droga, realizar labores de vigilancia para grupos delictivos e incluso para evadir controles fronterizos. Por ello, las autoridades han intensificado la vigilancia aérea y terrestre, así como el intercambio de información entre las agencias federales de ambos países.

Asimismo, el jefe fronterizo mencionó que se mantiene comunicación constante con los sectores comerciales y comunidades cercanas, a fin de alertar sobre el uso irregular de estos aparatos y fomentar la denuncia ciudadana.

Las acciones conjuntas forman parte de una estrategia integral que busca mantener la seguridad en la frontera y reducir los riesgos asociados al uso no autorizado de tecnología aérea, la cual en los últimos años ha mostrado un crecimiento significativo en operaciones ilegales.