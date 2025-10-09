Piden hoteleros revisión a plataformas digitales

El presidente de la Asociación de Hoteles de Matamoros, Gerardo Rodríguez Puente, consideró un acierto la decisión del Gobierno del Estado de Tamaulipas de exigir el registro y control de las plataformas digitales de hospedaje, al señalar que estas representan una competencia desleal para los hoteles establecidos.

El empresario destacó que durante septiembre la ocupación hotelera se mantuvo en un promedio del 45 al 50 por ciento, cifra habitual para la temporada, pero subrayó que la presencia de plataformas como Airbnb y Booking ha impactado directamente la demanda de habitaciones en hoteles formales.

"Sí se tiene que registrar; es excelente que el gobierno haya tomado esa decisión. Las plataformas deben estar controladas, porque no pagan uso de suelo ni licencia de funcionamiento como nosotros. Es una competencia muy desleal", afirmó.

Rodríguez Puente explicó que los prestadores de servicios de hospedaje a través de aplicaciones no contribuyen con el impuesto del 3 por ciento al hospedaje, ni cumplen con las normas de operación que el sector hotelero tradicional sí acata.

"Deberían pagar el 3 por ciento del impuesto al hospedaje. La mayoría de los pagos se hacen a través de la plataforma, pero quien renta los inmuebles no factura ni declara, y eso afecta a todos. Es necesario un proceso de control bien definido", agregó.

El representante hotelero señaló que Tamaulipas se suma a otros estados del país que han implementado medidas de registro obligatorio para las plataformas digitales, con el fin de garantizar condiciones justas de competencia y mayor seguridad para los usuarios.

"Qué bueno que el Gobierno del Estado está poniendo un paso firme. En muchos estados ya se controla este tipo de hospedaje, y es positivo que Tamaulipas haga lo mismo", comentó.

Rodríguez Puente mencionó que en Matamoros se han detectado alrededor de 40 propiedades activas en plataformas de hospedaje, aunque la cifra podría ser mayor debido a la falta de regulación.