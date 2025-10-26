Suman 62 casos de virus Coxsackie

El Distrito 3 de Salud para el Bienestar, con sede en Matamoros, informó que se han registrado 62 casos del virus Coxsackie, también conocido como enfermedad "manos, pies y boca", en planteles educativos de distintos niveles, principalmente entre niños menores de 10 años.

De acuerdo con el reporte del departamento de epidemiología, se ha observado un ligero incremento en los contagios durante las últimas semanas, aunque las autoridades sanitarias aseguran que la situación se mantiene bajo control y dentro de los parámetros esperados para esta temporada.

La directora del Distrito 3, Gilma Alcocer Cortés, señaló que la enfermedad, de origen viral, cursa con lesiones cutáneas y fiebre leve, y que su propagación está directamente relacionada con los hábitos de higiene, por lo que el principal llamado a la población es reforzar las medidas preventivas en casa y en las escuelas.

Entre las recomendaciones destacan el lavado frecuente de manos con agua y jabón, especialmente antes de comer y después del recreo, así como la desinfección de áreas y objetos que hayan estado en contacto con personas enfermas, incluyendo útiles escolares, juguetes y superficies compartidas.

Las autoridades educativas y sanitarias trabajan de manera coordinada para aplicar los protocolos de limpieza en las aulas donde se han detectado casos. Hasta el momento, no ha sido necesario cerrar escuelas o suspender clases, ya que los contagios se concentran en casos aislados y se recomienda únicamente el aislamiento domiciliario del menor afectado durante 7 a 10 días, periodo en el que desaparecen las lesiones.

El 80% de los casos corresponde a niños menores de 10 años, aunque también se han identificado contagios en adolescentes e incluso algunos en adultos, lo que refuerza la importancia de mantener las medidas de higiene en toda la población.

El Distrito 3 de Salud mantiene vigilancia epidemiológica permanente y exhorta a padres de familia y docentes a estar atentos ante síntomas compatibles, acudir a consulta médica y evitar la automedicación.