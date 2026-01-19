Tendrá Tamaulipas planta de combustible residual





Matamoros, Tamps.-

La Secretaría de Desarrollo Energético anunció que se presentan avances en el proyecto de construcción de una planta de combustible que opera a partir de residuos plásticos, la cual se prevé instalar en Matamoros.

El subsecretario de Hidrocarburos de la dependencia, Gobirish Mireles, dijo que ya se iniciaron las gestiones para la obtención de los permisos, así como estudios técnicos y ambientales que se requieren para la edificación de la planta de pirólisis.

Detalles sobre el proyecto de pirólisis en Matamoros

Dicho proyecto se realiza en conjunto con el Grupo Industrial Águila y se efectuará con tecnología 100 por ciento tamaulipeca, además de que su operación ayudará a la reducción de emisiones contaminantes y el aprovechamiento de los residuos.

El funcionario explicó que la pirólisis es un proceso termoquímico que descompone los residuos, de los cuales se podrían obtener aproximadamente 48 por ciento de gasolina, 28 por ciento de diésel, 14 por ciento de queroseno, 5 por ciento de parafina, 3 por ciento de gas y 2 por ciento de coque.

Inversión y beneficios de la planta de combustible

Señaló que la Secretaría de Desarrollo Energético trabaja de manera coordinada con el municipio de Matamoros para definir el terreno más adecuado para la instalación de la planta; además, precisó que la inversión se proyecta en un esquema de 50 por ciento gobierno y 50 por ciento iniciativa privada.

El monto de inversión será de aproximadamente 6.5 millones de dólares, y este proyecto consolidará a Tamaulipas como un referente energético a nivel nacional.