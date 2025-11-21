Alerta muerte de tortugas

La organización Conibio Global encendió una alerta ambiental tras registrar la muerte de 18 tortugas verdes juveniles en Playa Bagdad durante las últimas dos a tres semanas, un hecho que relacionan directamente con la presencia de barcos camaroneros que operan con redes de arrastre frente a la costa.

El presidente de la asociación, Elías Ibarra Rodríguez, informó que de los 18 ejemplares detectados, únicamente dos fueron encontrados con vida. Uno de ellos fue entregado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) a la organización para su rehabilitación y posterior liberación.

Las tortugas halladas sin vida presentan signos compatibles con ahogamiento, un patrón común cuando quedan atrapadas en redes de arrastre utilizadas por embarcaciones camaroneras. De acuerdo con el monitoreo de Conibio Global, dos barcos han estado operando a aproximadamente un kilómetro de la orilla, lo que forma una coincidencia directa con el aumento de casos registrados en la zona.

Ibarra Rodríguez explicó que estas embarcaciones representan un desafío adicional debido a que no aparecen en los sistemas de rastreo satelital. "A través de nuestros mapas y radar satelital detectamos que tienen el GPS o AIS apagado, lo que impide conocer su origen, su matrícula o si pertenecen a México u otro país", señaló.

Ante la gravedad del caso, la asociación presentará una denuncia formal ante la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), la Capitanía de Puerto de Matamoros y PROFEPA. La mortandad de tortugas marinas es un delito ambiental federal y, según la organización, requiere una intervención urgente antes de que continúe aumentando el número de especies afectadas.

Conibio Global reiteró que continuará informando a la ciudadanía y a las autoridades sobre los avances del caso, y subrayó que su prioridad es la protección de la fauna marina del Golfo de México.