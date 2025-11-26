Localizan tortuga verde sin vida dentro de red de pesca en playa Bagdad

Integrantes del equipo técnico de Conibio Global, conformado por Santiago, San Juana y Óscar, localizaron una red de pesca abandonada en Playa Bagdad, donde encontraron una tortuga verde juvenil sin vida. El hallazgo ocurrió durante uno de los recorridos de monitoreo que realiza la organización ambiental en esta zona costera.

De acuerdo con los técnicos, la tortuga quedó atrapada en la red, lo que le impidió salir a la superficie para respirar, provocando su muerte. Tras detectar la situación, el equipo procedió a retirar al ejemplar y darle sepultura conforme a los protocolos de manejo de fauna marina protegida.

El personal de Conibio Global advirtió que las redes abandonadas representan una amenaza constante para especies como la tortuga verde, considerada en estatus de protección, y que estos hechos podrían prevenirse con una vigilancia más estricta de la actividad pesquera en la playa.

Señalaron que la autoridad encargada de regular y supervisar la pesca es la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca); sin embargo, denunciaron que en Playa Bagdad no existe presencia de dicha dependencia, lo que facilita que artes pesqueras permanezcan abandonadas y pongan en riesgo a la fauna marina.