Reportan delfines sin vida en playa Bagdad en Matamoros

La organización Conibio Global denunció este el hallazgo de dos delfines sin vida durante un recorrido de monitoreo realizado por técnicos comunitarios en la zona de Playa Bagdad, en el municipio de Matamoros. Los ejemplares fueron localizados en el kilómetro cinco al norte y en la zona sur de la playa.

De acuerdo con el informe, uno de los delfines presentaba cortes transversales evidentes, compatibles con lesiones provocadas por objetos punzocortantes, lo que apunta a una posible agresión directa. El segundo ejemplar habría muerto presuntamente por enmalle, una práctica de pesca que continúa afectando a especies protegidas en las costas del Golfo de México.

Conibio Global advirtió que estos hechos no son aislados. Al cierre del año, la cifra de delfines muertos en la región ya supera los 100 ejemplares durante 2025, como resultado tanto de pesca directa como incidental, lo que refleja una problemática persistente y alarmante para la biodiversidad marina.

Ante esta situación, la organización hizo un llamado urgente a las autoridades competentes, en particular a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para reforzar la vigilancia marítima y costera, aplicar la legislación ambiental vigente y frenar las prácticas ilegales que continúan cobrando la vida de especies protegidas.

Los delfines, señalaron, son indicadores clave de la salud de los ecosistemas marinos, por lo que su muerte no debe normalizarse ni pasar desapercibida. Asimismo, exhortaron a la comunidad pesquera a adoptar prácticas responsables y a la sociedad en general a no guardar silencio frente a estos hechos.

Conibio Global aseguró que continuará documentando y denunciando estos casos, así como trabajando en favor de la protección de la vida marina en el Golfo de México.