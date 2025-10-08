Activistas realizarán nueva manifestación en Matamoros por lanzamientos de SpaceX

La Conibio Global A.C. realizará una nueva manifestación pacífica para pronunciarse contra los lanzamientos de SpaceX y la contaminación que generan en zonas como playa Bagdad.

La manifestación pacífica en altamar lleva por nombre "Operación Golfo de México 2.0" y se realizará frente a la costa de Playa Bagdad en territorio nacional del 13 al 31 de octubre.

"Nuestra presencia se llevará a cabo en aguas de jurisdicción mexicana; Conibio Global A.C. Asume plenamente la responsabilidad de esta acción pacífica en favor del medio ambiente y de la soberanía nacional".

La Conibio informó que ya notificó a la Capitanía de Puerto sobre la movilización que tiene el propósito de visibilizar la problemática que representa la caída de restos de lanzamientos espaciales en el Golfo de México y la contaminación: química, física, atmosférica y acústica.

"Los cuales afectan directamente la biodiversidad marina, las playas de Tamaulipas, la seguridad nacional y de las comunidades costeras que dependen de estos ecosistemas".

Denuncian agresión

Los integrantes de la organización señalaron que durante la última manifestación que hicieron fueron objeto de una agresión aérea por parte de dos helicópteros con matrícula estadounidense, pertenecientes a empresas privadas.

"Ingresaron a territorio mexicano y descendieron hasta una altura aproximada de 20 metros sobre nuestras embarcaciones con la clara intención de intimidar, sabotear, e incluso provocar el vuelco de las lanchas en las que se encontraban nuestros voluntarios".

Por este hecho, añadieron en el comunicado, establecieron comunicación con el condado y la embajada de los Estados Unidos de América, con el fin de dejar constancia.