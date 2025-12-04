Coloca EU boyas en el Rio Bravo

La organización Conibio Global A.C. informó que, durante la tarde de este día, dos embarcaciones estadounidenses iniciaron la colocación de boyas en la zona fronteriza del Río Bravo, específicamente en el tramo conocido como la Boca del Río. El equipo de la organización ambientalista se trasladó al lugar para documentar el hecho y confirmó que los dispositivos están siendo instalados en la línea divisoria internacional, es decir, en la parte media del cauce que marca el límite entre México y Estados Unidos.

De acuerdo con Conibio Global, esta intervención ocurre después de un incidente registrado semanas atrás, cuando personal estadounidense ingresó indebidamente a territorio mexicano para colocar estacas de delimitación, las cuales fueron retiradas por elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR). En esta ocasión, la instalación se realiza en la zona que corresponde a la frontera internacional, conforme a los acuerdos bilaterales que rigen el uso del río.

La SEMAR se encuentra en vigilancia permanente desde la margen mexicana, monitoreando el movimiento de las embarcaciones estadounidenses y supervisando que la intervención no exceda los límites territoriales establecidos. Personal naval permanece apostado en la Boca del Río para garantizar que la soberanía nacional sea respetada durante la operación.

Conibio Global adelantó que en las próximas horas difundirá material audiovisual captado en la zona, con el objetivo de documentar la ubicación exacta y el desarrollo de la colocación de boyas.

La instalación de estos dispositivos forma parte de una serie de acciones de control fronterizo que han generado tensión en distintos puntos del Río Bravo, por lo que organizaciones civiles y autoridades mexicanas continúan observando de cerca cualquier actividad que pueda implicar riesgos ambientales, humanitarios o de soberanía.