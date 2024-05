Concluye plazo de reimpresión

Matamoros, Tam.

Este lunes concluye el programa de reimpresión de credenciales de elector, en donde hasta el último corte ya prácticamente se alcanzaban las cuatro mil que habían sido tramitadas por parte de la población.

El vocal del registro Electoral, Rigoberto Salas Padilla comentó que se espera llegar a las 5 mil credenciales, considerando que la comunidad sigue llegando en estos días a tramitar la reposición de sus credenciales.

Recordó que una vez que se tramita la misma y que concluya el programa, las personas tendrán hasta el 30 de mayo para recoger su credencial, de lo contrario estas serán resguardadas hasta después del 2 de junio.

Comentó que las reposiciones no hay cambio alguno en cuanto a la información, se imprime tal y como se encuentra registrado en el sistema, se tarda entre 3 a 4 días después de la fecha en que se tramita para hacer la entrega de la misma.

Resaltó que en tanto quienes tienen credenciales con terminación 23 podrán votar este 2 de junio, sin embargo, para algunos trámites este documento esta vencido y como tal no tiene validez, pero no se puede hacer el trámite de renovación hasta que no concluya este proceso.

Indicó que en estos momentos hay por lo menos 400 credenciales por las cuales no han acudido por ellas, esto de un universo cerca de las 4 mil que se han tramitado en estos días dentro de este programa.