Proponen Comité de Autos Usados

Importadores de vehículos usados de toda la frontera norte del país, junto con representantes de cámaras de comercio como CONCANACO y la Federación de Asociaciones de Comerciantes Automotores Fronterizos ( FACAF ), se unieron para presentar una serie de peticiones al Gobierno Federal , con el propósito de garantizar la continuidad y regularización de su actividad comercial.

El sector solicitó en primer término la autorización de una prórroga al Decreto que regula la importación definitiva de vehículos usados, el cual vence el próximo 4 de noviembre de 2025. De no renovarse, advirtieron, miles de negocios formalmente establecidos tendrían que detener sus operaciones, afectando tanto a comerciantes como a consumidores.

Entre los planteamientos más relevantes, los representantes propusieron la creación de un Comité Nacional de Autos Usados, integrado por las Secretarías de Economía y Hacienda, la Agencia Nacional de Aduanas y los propios importadores, con el objetivo de establecer reglas claras y permanentes para el sector.

Asimismo, pidieron que el año-modelo de los vehículos se determine con base en el ejercicio automotriz comprendido entre el 1 de noviembre de un año y el 31 de octubre del siguiente, como referencia estándar en la industria automotriz internacional.

En cuanto a los aranceles, propusieron la aplicación de tasas preferenciales que fomenten la legalidad y accesibilidad de los vehículos.

1% ad valorem para unidades con año-modelo de cinco a nueve años anteriores al de importación (2016–2020).

1% ad valorem para vehículos con diez años de antigüedad (2015).

10% ad valorem para unidades con más de diez años.

Los importadores argumentaron que estas medidas favorecen a los sectores de menores ingresos, que no cuentan con acceso a crédito o recursos suficientes para adquirir un vehículo nuevo, pero sí pueden optar por un auto usado en buen estado, legal y a precio accesible.

En materia de documentación, solicitaron que se mantengan como válidos los siguientes comprobantes para realizar la importación:

Título o certificado de propiedad

Factura de compra

Comprobante de pago

Número de serie (VIN)

Consulta que acredite que el vehículo no tiene restricción, reporte de robo o prohibición de circulación.

Otro de los puntos abordados fue la ampliación del número de aduanas y horarios de operación, pues actualmente el trámite de importación solo puede realizarse de 9:00 a 13:00 horas, lo cual —aseguran— limita su capacidad comercial y afecta a los consumidores.

Finalmente, el gremio propuso la creación de una mesa de trabajo en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), para analizar la posibilidad de importar vehículos usados conforme al marco legal del acuerdo internacional.

Con estas solicitudes, los representantes del sector buscan que el Gobierno Federal reconozca la relevancia económica y social de los importadores de autos usados, quienes además —afirmaron— contribuyen a reducir la informalidad y ofrecen alternativas de movilidad a las familias mexicanas.



