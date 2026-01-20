Obrero muere en zanja, otro lesionado en Matamoros

Un trabajador falleció y otro resultó herido cuando realizaba maniobras al interior de una zanja en una obra perteneciente a la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros.

Los hechos ocurrieron en la calle Tampico, de la colonia Electricistas de esta ciudad fronteriza cuando una de las paredes de área donde estaban laborando colapsó, quedando atrapado bajo el alud de tierra.

Personal de la Fiscalía realiza las indagatorias pertinentes

¿Cómo ocurrió el accidente en Matamoros?

El otro de los trabajadores lesionado quien responde al nombre de Edgar fue trasladado por paramédicos de la Cruz Roja al hospital del Seguro Social para ser atendido debido a las heridas que presentaba en diversas partes del cuerpo.

De acuerdo a lo señalado, ambas personas no pertenecen a la Junta de Agua y Drenaje de Matamoros, sino a una empresa externa que prestaba sus servicios a la dependencia.

Detalles del accidente en la colonia Electricistas

Mientras tanto, en el sitio se encuentra personal de la Fiscalía General de Tamaulipas realizando las indagatorias pertinentes y el levantamiento del cuerpo del hoy occiso para que sea enviado a realizar la necropsia de ley.