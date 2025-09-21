Error en códigos provoca venta de TVs a 299 pesos

MATAMOROS, Tamps.- Un error en los códigos provocó que una gran cantidad de personas intentarán adquirir televisores de 50 pulgadas a tan sólo 299 pesos en Walmart de Matamoros, Tamaulipas.

Clientes de este establecimiento, se percataron que al escanear los códigos en los verificadores, el precio marcaba 299 pesos por lo que de inmediato corrieron la voz.

Ante esto, las personas comenzaron a tomar los televisores y no conformes, intentaron llevar hasta cuatro aparatos.

Al acudir al área de cajas, se les informó que el precio estaba equivocado por lo que comenzaron una serie de reclamos y exigieron que la Procuraduría Federal del Consumidor, hiciera acto de presencia a fin de que se les respetara el precio.

Personal de Walmart, intentó dialogar con los clientes quienes se negaban a dejar los aparatos electrónicos que en realidad, tenían un precio de 6 mil 700 pesos.

La desesperación se apoderó de los empleados por lo que llamaron a la Guardia Estatal para contener a los inconformes quienes, a toda costa, buscaban llevarse los televisores.