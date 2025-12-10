Mantienen tomado el Centro de Salud

La dirección del Centro de Salud Euzkadi permanece tomada, situación que se originó por atrasos administrativos derivados de la transición de la Secretaría de Salud hacia IMSS-Bienestar, lo que ha provocado demoras en procesos como pagos a trabajadores próximos a jubilarse.

¿Qué provocó la toma del Centro de Salud Euzkadi?

Gilma Alcocer Cortés, titular de la Tercera Jurisdicción Sanitaria, explicó que estos retrasos han generado inconformidades entre el personal, aunque aclaró que no se han vulnerado derechos laborales, sino que el proceso de transición ha demorado algunos trámites.

Señaló que mantiene comunicación constante con el Sindicato 51 en Matamoros, con quienes existe una relación de colaboración para resolver la situación a la brevedad.

Acciones de la autoridad ante la toma del centro de salud

A pesar de la toma en el área directiva, Alcocer Cortés subrayó que los servicios médicos nunca se han suspendido. Vacunación, consulta general y laboratorio continúan disponibles para la población de manera normal.

Impacto en los servicios médicos en Matamoros

La funcionaria añadió que se espera una pronta solución en favor de los trabajadores.