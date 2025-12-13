Reporta Salud cero casos de influenza

La jefa de la Tercera Jurisdicción Sanitaria en Matamoros, Gilma Alcocer Cortes informó que no existe ningún caso confirmado en México de la variante de influenza H3N2, luego de que en redes sociales circularon versiones que generaron inquietud entre la población. Señaló que, de acuerdo con un comunicado emitido por la Dirección General de Epidemiología, hasta el momento no hay registros en el país.

Explicó que, aunque esta variante suele mencionarse cada temporada invernal, no se trata de una cepa nueva y su comportamiento es conocido desde hace años. En Matamoros, precisó que solo se han confirmado casos de influenza estacional y dos casos de influenza AH1N1, pero ninguno de H3N2.

La funcionaria indicó que los síntomas son similares a los de cualquier resfriado común —rinorrea, dolor de cuerpo, fiebre y malestar general—, pero advirtió que la H3N2 tiende a ser más agresiva y puede derivar en neumonía, razón por la que la vacunación es la mejor medida de protección.

Recordó que desde el lunes pasado se mantienen Macro Jornadas de Vacunación en centros comerciales como Plaza Fiesta y Soriana Sendero, donde operan nueve vacunadoras. La meta es aplicar 60 mil dosis esta temporada invernal, alcanzando ya un 60% de avance gracias a la buena respuesta de la ciudadanía.

Confirmó que la vacuna disponible sí protege contra la variante H3N2, al igual que contra otros subtipos de influenza, reduciendo el riesgo de complicaciones graves. Además, reiteró que se pueden aplicar en una sola visita las vacunas contra influenza, COVID-19 y neumococo, sin riesgo para el paciente.

La población más vulnerable y prioritaria para vacunarse incluye a niños menores de cinco años, adultos mayores de 60, pacientes con enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, personas inmunosuprimidas, embarazadas y menores con enfermedades respiratorias como asma o bronquitis. Sin embargo, aclaró que no se le negará la vacuna a nadie, aunque no pertenezca a estos grupos.

La titular de Salud recordó que no existe una alerta epidemiológica, pero sí un aviso preventivo debido al flujo constante de viajeros y paisanos en esta zona fronteriza.

Por ello pidió mantener las medidas aprendidas durante la pandemia: uso de cubrebocas en espacios cerrados y concurridos, distancia de al menos un metro y medio, así como lavado correcto de manos durante 40 segundos o el uso de gel antibacterial.

Finalmente, invitó a la ciudadanía a acudir a cualquiera de las 42 unidades de salud de Matamoros, donde las vacunas están disponibles de manera gratuita sin importar el derechohabiencia del paciente, como parte del programa nacional de Vacunación Universal.

EL DATO

Desde el lunes pasado se mantienen Macro Jornadas de Vacunación en centros comerciales como Plaza Fiesta y Soriana Sendero



