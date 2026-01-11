Empeños no paran

A pesar de que el año apenas comienza, las casas de empeño en la ciudad mantienen una actividad constante, impulsada principalmente por la necesidad de liquidez de las familias tras los gastos de fin de año, informó Jorge Alberto Cantú, representante de casas de empeño.

¿Qué artículos son los más empeñados en la ciudad?

El entrevistado explicó que durante las primeras semanas de enero la afluencia de clientes se ha mantenido estable, mientras que el repunte más significativo se espera a partir del próximo mes, cuando inicien las inscripciones escolares y aumenten los gastos familiares.

Detalló que diciembre fue uno de los meses con mayor movimiento, tanto en empeños como en compras, debido a las vacaciones y a las festividades de fin de año, periodo en el que muchas personas recurren a este servicio para solventar compromisos económicos o aprovechar promociones.

Detalles sobre la recuperación de pertenencias en casas de empeño

En cuanto a los artículos que más se empeñan, indicó que principalmente se trata de joyería y artículos del hogar, los cuales permiten a las personas obtener recursos de manera inmediata. Asimismo, destacó que una gran parte de los clientes suele recuperar sus pertenencias, ya que la tasa de recuperación se mantiene alrededor del 70 por ciento.

Impacto de la cuesta de enero en las casas de empeño

Finalmente, señaló que aunque aún es temprano para realizar un análisis completo del comportamiento del año, históricamente los primeros meses suelen registrar un aumento en los empeños debido al regreso a clases y a la llamada "cuesta de enero", por lo que el sector se mantiene atento a la evolución económica de las familias.