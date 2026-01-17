Capacitan a internos del CEDES Matamoros

Con el objetivo de brindar herramientas que ayuden a los internos del Centro de Ejecución de Sanciones de Matamoros, personal del Departamento de Promoción y Desarrollo Laboral, así como Trabajo Social, impartieron tres talleres a un total de 326 personas privadas de su libertad.

¿Qué talleres se impartieron a los internos?

La primera de las capacitaciones se trató de "Huertos Urbanos", el cual estuvo dirigido principalmente a grupos vulnerables del área de geriatría y psiquiatría, siendo un total de 240 participantes que obtuvieron consejos sobre como cuidar y crear una siembra sustentable.

"Cuidando el Amor en Pareja" y "Educando Valores", fueron los otros talleres que se encaminaron a fortalecer las relaciones afectivas de los 86 internos que participaron en ello, a quienes se les brindaron las herramientas necesarias para el mejoramiento de sus vínculos con sus seres queridos y recobrar los lazos de comunicación basados en respeto y confianza.

Acciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas

Todo esto, señalan autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, está encaminado en ofrecer los conocimientos y fortalecer la salud emocional de los reclusos, a quienes constantemente se les brinda este tipo de actividades para que, al momento de cumplir su condena, tengan una reinserción efectiva a la sociedad.

Impacto de la capacitación en la reinserción social

Cabe destacar que en estas acciones se entregaron un total de 326 reconocimientos a igual número de personas, quienes están avaladas por instancias estatales.