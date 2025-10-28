Cierran 40 restaurantes en Matamoros

Arturo Medina Mendoza, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Matamoros, confirmó el cierre de 40 establecimientos afiliados, lo que representa alrededor del 40 por ciento del total de los 96 restaurantes registrados en el organismo empresarial.

El dirigente explicó que entre los principales factores que llevaron al cierre de estos negocios se encuentran el incremento en los costos de operación, el alza en los insumos básicos y las dificultades económicas derivadas de la baja afluencia en ciertos periodos del año.

A estos problemas se suman los altos costos de los permisos municipales, que —de acuerdo con Medina Mendoza— representan una carga adicional para los empresarios del ramo y dificultan la apertura o regularización de los establecimientos.

El presidente de la Canirac señaló que, aunque algunos de los restaurantes podrían reabrir más adelante bajo nuevos esquemas de administración, la situación refleja un panorama complejo para el sector restaurantero local, que continúa enfrentando los efectos de la inflación y de los gastos fijos como energía eléctrica, renta y nómina.

Agregó que dentro de los 40 restaurantes que van a estar cerrando sus puertas uno de ellos tiene más de 50 años operando en Matamoros.

Asimismo, indicó que la Canirac mantiene comunicación constante con sus agremiados para buscar estrategias de recuperación, promover la capacitación y fomentar la participación en eventos gastronómicos que impulsen el consumo local.

"Estamos trabajando en alternativas para que los negocios puedan mantenerse activos; no queremos que más restaurantes cierren sus puertas", expresó Medina Mendoza.

Pese a la situación adversa, el dirigente se mostró optimista al asegurar que los establecimientos que permanecen abiertos continúan operando con responsabilidad y compromiso, manteniendo la calidad en el servicio y la atención a los comensales.