Se consolida PV en Tamaulipas rumbo a proceso electoral 2027

El presidente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Tamaulipas, Manuel Muñoz Cano, afirmó que el 2026 será un año de consolidación interna para el instituto político, con un intenso trabajo territorial en los 43 municipios del estado, de cara al proceso electoral de 2027.

¿Qué acciones implementará el PVEM en Tamaulipas?

Muñoz Cano informó que a partir del 5 de enero se desplegará una estrategia de recorridos permanentes por colonias y comunidades rurales, con el objetivo de que la ciudadanía conozca las propuestas del Partido Verde y a los perfiles que aspiran a contender por alcaldías, diputaciones locales, diputaciones federales y regidurías.

El dirigente estatal explicó que este trabajo permitirá llegar al calendario electoral de 2027 con una estructura fortalecida. Señaló que, una vez instalada en septiembre la mesa nacional tripartita con Morena y el Partido del Trabajo, se analizarán los posibles escenarios de coalición; sin embargo, dejó en claro que el PVEM está preparado para competir en solitario si así se determina.

Detalles sobre las candidaturas del Partido Verde en 2027

Muñoz Cano destacó que el partido cuenta con mujeres y hombres con perfiles sólidos, provenientes de la sociedad civil y del sector empresarial, como el del matamorense Ramiro Cisneros, a quien reconoció por su trayectoria de más de 20 años y su trabajo constante en favor de la comunidad.

Añadió que el Partido Verde proyecta registrar más de 500 candidaturas en el proceso de 2027, que abarcan los 22 distritos locales, 8 distritos federales y las 43 alcaldías del estado, priorizando perfiles con experiencia, capacidad y cercanía con la ciudadanía.

¿Cómo se fortalecerá la estructura del PVEM en Tamaulipas?

Manuel Muñoz Cano reiteró que el Partido Verde continuará caminando Tamaulipas, fortaleciendo su presencia y construyendo un proyecto político sólido que responda a las necesidades de las y los tamaulipecos.