Fortunata lucha contra el cáncer

La señora Fortunata Hernández, habitante del poblado Higuerillas, continúa su lucha contra el cáncer de mama, enfermedad que le fue detectada gracias a una campaña de salud gratuita realizada por personal médico y autoridades del área de Bienestar.

Fortunata relató que, tiempo antes de su diagnóstico, acudió con un médico particular tras notar una bolita en la axila, pero fue informada de que no representaba ningún problema. Sin embargo, al aprovechar la jornada médica realizada en su comunidad, los estudios revelaron la presencia de cáncer en etapa 2.

"Yo sentí una bolita en la axila, pero no me dolía. En la campaña me atendieron muy bien; la licenciada Valeria, la doctora Irma Barragán y todo su equipo siempre han estado al pendiente de mí", expresó Hernández.

Tras la detección, fue sometida a una mastectomía, y actualmente recibe ocho sesiones de quimioterapia y 25 de radioterapia, como parte de su tratamiento integral.

La paciente se mantiene en revisión constante y deberá continuar con seguimiento médico durante los próximos cinco años, con la esperanza de superar la enfermedad.

"Hay que tocarse y revisarse. Si no hubiera aprovechado la campaña, quizá no me habría enterado a tiempo. Gracias a Dios y a los doctores sigo luchando", comentó con optimismo.