Superan meta de mastografías

Superan meta de mastografíasAcciones se enfocaron principalmente en escuelas de nivel secundaria, preparatoria y universidades
El Distrito 3 de Salud Bienestar cerró las actividades del Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama con un balance positivo, tras la realización de más de 56 brigadas informativas, jornadas médicas y campañas de concientización en distintos puntos de la ciudad.
¿Qué acciones se llevaron a cabo?
La directora del distrito, doctora Gilma Alcocer Cortés, informó que las acciones se enfocaron principalmente en escuelas de nivel secundaria, preparatoria y universidades, con el propósito de fomentar la cultura de la prevención desde edades tempranas. Además de las pláticas informativas, se llevaron a cabo caminatas, actividades comunitarias y campañas de exploración clínica.
¿Cuáles fueron los resultados de las mastografías?
Durante octubre, la meta era realizar 40 mastografías diarias, pero el número de estudios superó las expectativas, alcanzando entre 50 y 60 por día, gracias a la alta participación de mujeres que acudieron a las unidades de salud. Destacó que el trabajo de sensibilización no se limita al mes de octubre, sino que continúa durante todo el año, promoviendo la autoexploración a partir de los 20 años, las revisiones médicas desde los 25 y las mastografías anuales a partir de los 40, como medidas clave para la detección temprana.