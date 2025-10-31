Superan meta de mastografías

El Distrito 3 de Salud Bienestar cerró las actividades del Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama con un balance positivo, tras la realización de más de 56 brigadas informativas, jornadas médicas y campañas de concientización en distintos puntos de la ciudad.

¿Qué acciones se llevaron a cabo?

La directora del distrito, doctora Gilma Alcocer Cortés, informó que las acciones se enfocaron principalmente en escuelas de nivel secundaria, preparatoria y universidades, con el propósito de fomentar la cultura de la prevención desde edades tempranas. Además de las pláticas informativas, se llevaron a cabo caminatas, actividades comunitarias y campañas de exploración clínica.

¿Cuáles fueron los resultados de las mastografías?