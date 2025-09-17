Alistan el Buen Fin

Con la participación de más de 4 mil empresas locales y una expectativa de derrama económica superior a los 1,100 millones de pesos, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) anunció el inicio de El Buen Fin en Matamoros, que este año se realizará del 13 al 17 de noviembre, por primera vez durante cinco días.

El presidente de la Canaco en Matamoros, Abraham Rodríguez Padrón, explicó que se proyecta un crecimiento en ventas de al menos el 10 por ciento comparado con el año anterior, resultado de la ampliación del periodo de promociones y de la confianza de los consumidores.

"Queremos garantizar que habrá suficiente producto en todas las categorías: desde pantallas, muebles, línea blanca, telefonía celular, ropa, calzado, hasta paquetes de viaje. A diferencia de otros lugares, aquí buscamos que no se agoten los artículos de inmediato, sino que se pueda cumplir con la demanda. Incluso, si un mueble o electrodoméstico se termina, el cliente puede hacer su pedido y recibirlo en 40 o 50 días, manteniendo el mismo precio de la promoción," indicó Rodríguez Padrón.

Agregó que el sector turístico también se beneficiará, ya que se estima un incremento de hasta el 40 por ciento en la venta de paquetes vacacionales, aprovechando la cercanía de la temporada decembrina.