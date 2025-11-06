Inicia campaña de esterilización

Con el objetivo de atender la grave problemática de sobrepoblación de animales en la zona costera, el Distrito 3 de Salud Bienestar inició este lunes una campaña especial de esterilización para perros y gatos machos, informó su directora, Gilma Alcocer Cortés.

La funcionaria explicó que el equipo ya se encuentra instalado en playa Bagdad, adecuando y desinfectando las áreas donde se realizarán los procedimientos quirúrgicos, los cuales, aunque son intervenciones menores, requieren de un espacio limpio, seguro y con material totalmente esterilizado. "Queríamos iniciar hoy, pero estamos terminando de preparar el espacio. Aunque son cirugías pequeñas, deben realizarse en condiciones adecuadas. Todos los guantes, gasas y material están esterilizados, y el área debe quedar completamente lista para garantizar que los animales se recuperen de la mejor manera", señaló Alcocer.

¿Cuál es el contexto de la campaña?

La campaña forma parte de una instrucción directa del gobernador del estado, Américo Villarreal, como parte del programa estatal de control poblacional de animales callejeros. Si bien se realiza en todo Tamaulipas, en Matamoros se decidió enfocar inicialmente los esfuerzos en la playa debido a la gran cantidad de animales abandonados en la zona.

La directora del distrito reveló que residentes del lugar han reportado que personas provenientes de la ciudad dejan camadas completas en la entrada de la playa, lo que ha derivado en una población creciente de perros sin dueño, muchos de ellos en condiciones de desnutrición, con sarna, garrapatas y otros problemas sanitarios. "Queremos empezar aquí porque sabemos cómo está la situación. La gente nos cuenta que llegan vehículos, abren la cajuela y tiran a cinco o seis perritos. Estos animales crecen sin dueño, sin atención, y eso genera un problema ambiental y sanitario. Además, hay enfermedades que pueden transmitirse al humano y al ganado", explicó Alcocer.

¿Qué medidas se tomarán en la campaña?