Se registra ataque armado en Matamoros: se desatan balaceras y bloqueos

Convoy de ocho camionetas con hombres armados, atacaron a balazos a los tripulantes de una camioneta Dodge Ram, blanca; resultó herido un menor de edad, registrándose una serie de bloqueos.

Los hechos se registraron la tarde de este miércoles sobre la calle Sexta, cerca de la Clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas.

El menor lesionado ingreso al área de urgencias del IMSS, quien está siendo valorado por médicos especialistas.

Posterior al ataque armado, el convoy de camionetas tripuladas por civiles armados, se dispersaron por la ciudad, registrándose una serie de bloqueos, obstruyendo las vialidades, para impedir que llegarán las autoridades policiacas.

Tras el ataque armado, se registró una gran movilización policiaca de las diversas corporaciones, en busca de los agresores de los tripulantes de la camioneta Dodge, Ram, blanca.

En la zona del ataque a balazos, ciudadanos y automovilistas, buscaron refugiarse en negocios, otros se tiraron al piso, escondiéndose entre los vehículos estacionados, para evitar que las balas hicieran blanco en ellos.

En su página oficial la Vocería de Seguridad Publica de Tamaulipas, informó que las autoridades atienden reportes de bloqueos en distintos sectores de Matamoros.

Los estrangulamientos viales se registraron sobre la carretera Reynosa-Matamoros a la altura del ejido Las Rubias asi como en la colonia Zona Industrial sobre la avenida Lauro Villar y Francisco Sarabia.

También se registraron bloqueos en la colonia Las Palmas sobre la avenida Lauro Villar y Acción Cívica; así como en la colonia Esteros sobre la carretera Reynosa y Chapultepec.