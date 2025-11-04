Guardia Estatal asegura cámaras de vigilancia en Matamoros

Un nuevo hallazgo y retiro de cámaras de vigilancia irregulares se realizó en el municipio de Matamoros, Tamaulipas. Fue el personal de la Guardia Estatal quien aseguró dos equipos, informó la Secretaría de Seguridad Pública.

Como parte de los operativos permanentes de supervisión y control tecnológico implementados, se detectaron cámaras de videovigilancia instaladas de manera irregular en Matamoros. Una de las cámaras fue localizada sobre un poste de telefonía en la colonia San Francisco, mientras que una segunda unidad se ubicó en el cruce de Sendero Nacional y Calle Primera Sur.

“Los dispositivos no formaban parte del sistema oficial de videovigilancia del Estado, motivo por el cual se procedió a su retiro”, refirió la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas.

Añadió que los aparatos fueron asegurados y puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT) a fin de dar seguimiento a las investigaciones y deslindar responsabilidades.