Guardia Estatal asegura cámaras de vigilancia irregulares en Matamoros

Elementos de la Guardia Estatal aseguraron cámaras de vigilancia irregulares en Matamoros. Los equipos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado informó que personal de la Guardia Estatal realizaba un recorrido de seguridad y vigilancia en la colonia Moderna, en el municipio de Matamoros, cuando observaron los dispositivos colocados en la parte alta de un poste de telefonía.

Tras descender de la unidad, procedieron al retiro del equipo para su documentación y traslado. Las dos cámaras fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJT).

De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, han sido retiradas más de 250 cámaras de vigilancia irregulares en diversos municipios del estado, principalmente en la frontera norte, en el periodo de julio a noviembre.