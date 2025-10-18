Guardia Estatal retira cámaras de videovigilancia irregulares en Matamoros

De nueva cuenta, elementos de la Guardia Estatal encontraron cámaras de videovigilancia colocadas de manera irregular en un poste en calles de Matamoros.

Los elementos hacían un recorrido de seguridad y vigilancia en la colonia México del municipio de Matamoros, Tamaulipas, cuando observaron, en un poste de telefonía, dos cámaras de videovigilancia colocadas de manera irregular.

El personal de la Guardia Estatal del municipio realizó el retiro de los aparatos que estaban conectados a un establecimiento comercial que se encontraba cerrado. Las cámaras fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT), institución encargada de realizar la investigación correspondiente.

Más cámaras retiradas

Apenas hace una semana se retiraron cámaras de vigilancia también de un poste de teléfonos en Matamoros. Acción similar se dio en el municipio de Reynosa.