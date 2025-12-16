Mal año para el turismo médico

El representante del turismo médico ante la Unión de Comerciantes y Empresarios del Noreste (UCEN), Alberto Casanova Rangel, reconoció que factores como la situación política y el estatus migratorio en Estados Unidos han generado incertidumbre y temor entre los pacientes extranjeros, lo que impacta directamente en el flujo del turismo médico hacia la región fronteriza.

¿Cómo afecta la situación política al turismo médico?

Casanova Rangel explicó que, además de la percepción de inseguridad que históricamente ha afectado al país, ahora se suma la preocupación por posibles complicaciones en los cruces fronterizos, lo que provoca dudas entre quienes buscan servicios médicos en México. Sin embargo, aseguró que pese a este escenario, el sector mantiene números aceptables y continúa operando con estabilidad.

Destacó que los servicios médicos que se ofrecen en la región son de alta calidad, ampliamente reconocidos tanto por el turismo médico como por la población local. Subrayó que médicos y hospitales mantienen estándares elevados, lo que ha permitido conservar la confianza de los pacientes, incluso en contextos complejos.

Acciones del gobierno para promover el turismo médico

En cuanto a los planes para el 2026, el representante señaló que se tiene conocimiento de que el gobierno local prepara proyectos de promoción e iniciativas para fortalecer este sector, los cuales se espera arranquen el próximo año. Añadió que, independientemente de las estrategias gubernamentales, los hospitales y clínicas continúan desarrollando sus propios planes de promoción y expansión.

Impacto de la inversión en infraestructura médica en Matamoros

Finalmente, Casanova Rangel afirmó que el turismo médico seguirá siendo un negocio estratégico en la zona fronteriza, impulsado por la apertura de nuevos hospitales y la constante inversión en infraestructura y tecnología médica. Reiteró que, por su ubicación y capacidad, Matamoros y la frontera norte mantendrán la nobleza y el potencial del turismo médico en los próximos años.