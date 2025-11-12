Alistan operativo para el Buen Fin

La Secretaría de Seguridad Pública municipal se prepara para implementar un operativo especial durante el Buen Fin y los eventos comerciales que se realizarán entre el 28 de noviembre y el 8 de diciembre, informó el secretario de Seguridad Pública, Eduardo Jeu Silva Capistrán.

El funcionario dio a conocer que este miércoles, a las 5:00 de la tarde, se llevará a cabo una reunión de coordinación con representantes de los tres niveles de gobierno y líderes del sector comercial, donde se definirán los últimos detalles del despliegue de seguridad.

Silva Capistrán explicó que uno de los temas centrales será la organización de la caravana comercial. Esta actividad, sumada al incremento natural en la movilidad durante el Buen Fin, representa un reto importante para las autoridades.

Aunque aún se afinan cifras oficiales, el secretario adelantó que la Dirección de Tránsito Municipal participará con alrededor de 15 elementos operativos, mientras que la Guardia Estatal y las fuerzas federales —Ejército Mexicano y Secretaría de Marina— reforzarán la vigilancia en zonas comerciales estratégicas.

El objetivo, subrayó, es disminuir al máximo el riesgo de robos durante el periodo de promociones y alto flujo de compradores.

"La instrucción del alcalde es clara: prevenir incidentes y garantizar que las familias y los comercios vivan un Buen Fin seguro. Vamos a mantener presencia constante en centros comerciales y puntos de mayor afluencia", declaró Silva Capistrán.

La reunión de este miércoles definirá la estrategia final sobre recorridos, distribución de elementos, puntos de vigilancia y coordinación interinstitucional.



