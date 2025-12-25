Aplauden empresarios la homologación salarial

La homologación gradual de los salarios en la franja fronteriza ha resultado positiva para la zona libre del norte del país, al reducir la brecha que existía con el centro y sur de México y permitir una mayor competitividad para la atracción de inversiones, afirmó la presidenta de Coparmex, Dolores Ramírez Andrade. Señaló que anteriormente la diferencia salarial, que llegaba a ser de hasta un 50 por ciento, colocaba a la región en desventaja frente a otros estados.

¿Cómo impacta la homologación salarial en la frontera?

Explicó que esta situación propició el crecimiento industrial en entidades como Querétaro y Guanajuato, donde los salarios resultaban más competitivos para las empresas, a pesar de que la frontera cuenta con múltiples ventajas logísticas y comerciales. Indicó que la reducción de esta brecha salarial permitirá que la zona libre vuelva a ser considerada como una opción atractiva para la instalación de nuevas industrias.

Ramírez Andrade destacó que el proceso de homologación, aunque no total, genera un nuevo escenario de competencia que favorecerá el regreso de inversiones a la frontera norte. En este contexto, resaltó la importancia del clúster automotriz que inició recientemente en Reynosa, el cual beneficiará directamente a municipios como Matamoros, debido a la vocación industrial de la región.

Detalles sobre el clúster automotriz en Reynosa

Detalló que gran parte de las maquiladoras establecidas en Matamoros están enfocadas en la fabricación de autopartes, por lo que la consolidación de este clúster fortalecerá la integración de la cadena productiva, generará sinergias entre empresas y brindará una mayor ventaja competitiva a la industria automotriz local.

Acciones para atraer inversiones a la zona libre

Finalmente, la presidenta de Coparmex subrayó que la unión de las industrias a través de clústeres permitirá potenciar el talento y la capacidad productiva de la región, impulsando el crecimiento económico y la generación de empleo en la frontera norte de Tamaulipas.