Pérdidas de 100 mil millones por cierres carreteros

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Matamoros, Abraham Rodríguez Padrón, informó que los recientes bloqueos registrados a nivel nacional generaron pérdidas millonarias en el abasto y afectaron de manera significativa al comercio, tanto en la frontera como en los puentes internacionales. Señaló que, aunque aún no se cuenta con una cifra local, el impacto económico en el país superaría los 100 mil millones de pesos durante los tres días de bloqueos.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Rodríguez Padrón indicó que, aunque el suministro comienza a normalizarse, el daño ya está hecho. "Fueron pérdidas enormes para el comercio. Afortunadamente ya se está restableciendo la movilidad, pero sí se generó una afectación muy fuerte", expresó.

¿Qué medidas se están solicitando al gobierno?

El dirigente empresarial hizo un llamado al gobierno federal para atender de manera oportuna las inconformidades del sector agrícola, a fin de evitar que conflictos de este tipo escalen y afecten a toda la cadena productiva. Recordó que el campo es uno de los sectores más importantes y que en años anteriores contaba con diversos apoyos que ayudaban a equilibrar los costos de producción.