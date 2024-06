Bloquean a CFE, cansados de los constantes apagones

Matamoros, Tam.

Cansados de las constantes fallas de la Comisión Federal de Electricidad y la descompostura del transformador, fue la gota que derramó el vaso para que los habitantes de la colonia Roberto F. García bloquearan la entrada y salida de las unidades de la paraestatal, que se ubica sobre la avenida Canales.

Fue alrededor de las 14:00 horas que llegó un grupo de habitantes de esta colonia, quien colocó vehículos en la entrada principal de la CFE para evitar que las unidades salieran o entraran, con la firme intención de que se les diera una pronta respuesta a la falta de servicio eléctrico.

La señora Leonor comentó que ya tenían varias semanas en donde se iba y venía la luz, lo cual se reportó a la CFE, pero no hicieron caso, hasta que hace dos días atrás que el transformador derramó todo el aceite y dejó de funcionar, dejándolos sin luz.

Comentó que pese a los llamados que se les estuvo haciendo a las autoridades, no hicieron caso, es por eso que decidieron tomar esta decisión y bloquear el acceso al edificio de la Canales para presionar y que les repusieran el transformador.

"Nos recibieron, fue un gerente y nos dijo que no tenían transformadores, por lo que no nos podían atender inmediatamente, que teníamos que esperar hasta que llegara uno desde Monterrey, pero nosotros no queremos eso, queremos que nos respondan. No aguantamos el calor, somos personas mayores, queremos una atención inmediata, además ya les habíamos avisado y nunca nos atendieron", dijo.

"Nosotros no nos vamos a mover hasta que no llegue el transformador y nos lo instalen y tengamos luz, nosotros vamos a estar aquí, ellos nos querían tener en el aire acondicionado y nos pidieron que retiráramos los carros, pero no, hasta que no nos solucionen", indicó.

Al cierre de la edición continuaban con el bloqueo de la entrada a las instalaciones de la CFE de la avenida Canales.