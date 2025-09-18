Siguen descuentos en la Oficina Fiscal

La Oficina Fiscal del Estado en Matamoros informó que continúan vigentes diversos beneficios fiscales para automovilistas y motociclistas, con el objetivo de apoyar la economía familiar y regularizar el estado de sus vehículos.

Félix Rosano Gamundi, titular de la dependencia, explicó que los propietarios de unidades modelo 2010 y anteriores pueden acceder a un beneficio fiscal pagando únicamente 3,990 pesos, siempre y cuando cuenten con licencia de conducir vigente.

En el caso de los motociclistas, las licencias permanentes permanecen en 800 pesos, además de que se ofrece un 100 por ciento de descuento en derechos vehiculares atrasados correspondientes a 2024 y años anteriores.

El funcionario detalló que, para vehículos con adeudos de modelos entre 2011 y 2016, la regularización puede realizarse con un pago de 5,990 pesos, igualmente con el requisito de presentar licencia vigente.

"Sabemos que las familias enfrentan gastos fuertes por el regreso a clases, por eso estos beneficios representan un apoyo real. Queremos invitar a la ciudadanía a aprovechar estas facilidades y ponerse al corriente con sus trámites," subrayó Rosano Gamundi.