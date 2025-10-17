Alertan por más basura espacial

La Capitanía del Puerto de Matamoros informó a la comunidad marítima y portuaria sobre la posible presencia de desechos en aguas nacionales frente a Playa Bagdad, derivados del lanzamiento de prueba número 11 de la aeronave Starship Super Heavy, realizado el lunes 13 de octubre.

De acuerdo con el aviso oficial, los fragmentos podrían encontrarse desde la línea fronteriza con Estados Unidos hasta la zona de los campos pesqueros, por lo que se solicita navegar con precaución en el área y reducir la velocidad para evitar cualquier accidente marítimo.

"Existe la posibilidad de presencia de desechos provenientes de la citada aeronave en aguas nacionales frente a Playa Bagdad, desde la línea fronteriza con Estados Unidos hasta los campos pesqueros aproximadamente. Se solicita navegar con precaución y reportar cualquier avistamiento", señala el comunicado.

La autoridad marítima exhortó a los pescadores, embarcaciones turísticas y tripulaciones en general a reportar de inmediato cualquier hallazgo que pudiera corresponder a restos del cohete, dando aviso a la Capitanía del Puerto, quien se encargará de turnar la información a la autoridad ambiental correspondiente.

El llamado se suma a los reportes recientes de organizaciones ambientales, como Conibio Global, que han advertido sobre la llegada de basura espacial y fauna marina afectada en las playas de Tamaulipas, presuntamente relacionada con el mismo lanzamiento de la nave Starship.



