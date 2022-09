Recuerdan oferta por el testamento

"El testamento nos ayuda a todos para dejar en orden todo, una vez que ya no estemos, los bienes materiales que uno pudiera tener y el destino de los mismos; esto evita gastos futuros innecesarios, trámites legales, y por supuesto, evita problemas entre la misma familia". Raúl César González García presidente de notarios

Septiembre es el mes del testamento, por lo que exhortan a los ciudadanos a aprovechar la oportunidad que ofrecen los notarios públicos durante estos días de un 50 por ciento a quienes hagan este trámite esta temporada.

El presidente del colegio de Notarios Públicos, Raúl César González García, comentó que es importante que aprovechen esta oportunidad, además de que sale más económico el realizar un testamento que cuando hace falta alguien y queda todo intestado, que para poder asignar propiedades el costo se eleva más.

Recordó que esto es una campaña nacional en donde en septiembre se ofrecen algunos beneficios, entre ellos descuentos en su precio de hasta un 50 por ciento, lo cual es un atractivo para la población en general.

"El testamento nos ayuda a todos para dejar en orden toda una vez que ya no estemos, los bienes materiales que uno pudiera tener y el destino de los mismos, esto evita gastos futuros innecesarios, trámites legales y por supuesto evita problemas entre la misma familia", dijo.

Comentó que en este mes se observa un aumento en la demanda del testamento, no tanto por el descuento que se ofrece, sino, simplemente porque en septiembre se les recuerda del mismo y es cuando acuden a solicitar información al respecto.

Destacó que el hecho de crear un documento con estas características, no quiere decir que la persona se va a morir ya, es simplemente para tener todo en orden, pero también, en cualquier momento se pueden realizar cambios, este es el beneficio de tener un testamento en la actualidad.

González García invitó a la población a que se acerquen con el notario que sea de su preferencia para informarse sobre este documento y en base a ello generar uno de los bienes que tenga en la actualidad, esto ayuda que en un futuro no haya gastos mayores e incluso la desintegración de la familia al no existir una voluntad de la persona que ya no esta aquí.