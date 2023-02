Piden comerciantes ayuda al Congreso

El sector empresarial de esta ciudad aseguran que la aplicación de la Ley de Uso de Suelo es un abuso en contra de los comerciantes y empresarios en lo general, por lo que exhortan al Congreso de Tamaulipas a frenar el mismo, además de que se modifique lo más pronto posible esta decisión.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Joel Gómez Velasco señaló que es necesario que haya las acciones necesarias para frenar esta ley, considerando que no esta siendo bien aplicada en este municipio.

Exhorto a suspender la imposición y ejecución de multas relativas a las licencias y permisos previstas en las hipótesis del artículo 277 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado, que socialmente han sido llamados "cobros de piso" refleja perfectamente el sentir de los empresarios ante los abusos y arbitrariedades.

Aclaró que un exhorto no es suficiente, se necesita modificar la ley y eliminar las excesivas multas y un período de gracia de cuando menos un año con suspensión total; pero en el caso concreto de Matamoros el problema no son las leyes si no las personas que la aplican.

En tanto esta aplicación de la Ley viene ahuyentando a las inversiones, así lo consideró el presidente de la Unión de Comerciantes y Empresarios del Noreste, Oscar Martínez Torres ya que aseguró que la economía en la actualidad no esta de la mejor manera para algunos empresarios.

"Es probable que algunos comercios ya hayan cerrado, es lo que escuchamos en los pasillos, esto debido a que no tienen la solvencia económica como para pagar grandes cantidades de dinero por las multas y permisos", dijo.

SUSPENDEN COBROS DE MULTAS

En tanto el mismo presidente municipal Mario López exhortó a los comerciantes a denunciar a las personas que presuntamente están abusando con algunos cobros indebidos sin previo recibo de ingresos, además de que adelantó que ya no habrá multas, solo se esta invitando a los comerciantes y empresarios a que se regularicen conforme a la Ley que esta vigente desde el pasado 2019.

Destacó que no habrá más multas hasta después del uno de mayo, tiempo suficiente para que se regularicen, además aclaró, que las sanciones que se aplicaron en meses anteriores, fueron principalmente a cadenas comerciales consideradas como "foráneas", en donde sus ganancias no se quedan ni en Matamoros, mucho menos en Tamaulipas, es en donde se actuó más que nada porque no estaban al corriente con los permisos, al comercio local no se ha tocado, solo se les esta invitando a que se regularicen sin pagar multas.