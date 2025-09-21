Avanza el proyecto de puente vehicular

El secretario de Desarrollo Urbano, Alfonso Treviño Robles, confirmó que ya existen avances en el proyecto para la construcción del puente vehicular que conectará el Periférico con el sector Reyes de Reforma, obra que forma parte de las estrategias para mejorar la movilidad en la ciudad.

El funcionario explicó que actualmente se trabaja en la elaboración del proyecto ejecutivo, documento indispensable para definir aspectos técnicos y presupuestales. Una vez concluida esta etapa, se buscará gestionar los recursos necesarios ante las instancias correspondientes.

"Estamos avanzando en el proyecto del puente hacia Reyes de Reforma. Primero debemos contar con el proyecto ejecutivo y, en su momento, tocaremos puertas para conseguir el financiamiento. Es una obra que llevará tiempo, pero es muy importante para la ciudad", señaló Treviño Robles.

Aunque no precisó un plazo exacto, el secretario reconoció que por la magnitud de la obra se requerirá de una inversión significativa, así como de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno.

El puente vehicular busca resolver los problemas de tráfico que diariamente enfrentan automovilistas en esa zona, donde el flujo se incrementa en horas pico, generando cuellos de botella que afectan a colonias y sectores aledaños.