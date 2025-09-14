Proyectan tres puentes

La frontera de Matamoros se perfila hacia un crecimiento estratégico en materia de conectividad, al contar con tres permisos presidenciales vigentes para la construcción de igual número de puentes internacionales. Así lo confirmó el secretario de Desarrollo Económico, Enrique Salinas Garza, quien detalló que estos proyectos fortalecerán la relación comercial con Estados Unidos y al mismo tiempo detonarán la economía local.

Puente Flor de Mayo, el más avanzado

El primero de estos proyectos es el Puente Flor de Mayo, proyectado al poniente de la ciudad. Este cruce ya tiene autorización presidencial y actualmente se encuentra en fase de factibilidad técnica y financiera.

"Estamos trabajando en definir su ubicación exacta, las condiciones que deben cumplirse en ambos lados de la frontera y los presupuestos correspondientes. Será un esfuerzo conjunto entre México y Estados Unidos, donde cada país deberá aportar lo que le corresponde", explicó Salinas Garza.

Este nuevo cruce busca convertirse en un polo de desarrollo al facilitar el tránsito comercial y turístico, contribuyendo a la diversificación de las entradas y salidas hacia el Valle de Texas.

El segundo permiso corresponde a la ampliación del Puente Nuevo, el cual contempla un cruce exclusivamente peatonal. La idea es recuperar la dinámica económica que en el pasado generaba este tipo de movilidad, permitiendo que los visitantes crucen a pie desde Brownsville, consuman en comercios y restaurantes matamorenses, y regresen sin necesidad de usar su vehículo.

"Es una oportunidad para reactivar un mercado natural que Matamoros tuvo durante años, y que beneficiaba principalmente a negocios locales como tiendas, farmacias, bares y restaurantes", señaló el secretario de Desarrollo Económico.

Proyecto en el oriente: conexión directa al Puerto de Brownsville

El tercer permiso presidencial corresponde a un proyecto en el oriente de la ciudad, que busca conectar directamente con el Puerto de Brownsville. Este puente tendría como principal función desviar el tráfico de carga pesada para evitar su paso por la mancha urbana de Matamoros, mejorando así la movilidad y reduciendo afectaciones en vialidades locales.

Este proyecto fue autorizado desde 2015 como una inversión privada, sin embargo, por diversas circunstancias se encuentra detenido. Salinas Garza destacó que existen posibilidades de retomarlo, ya que representa un enlace estratégico para la logística y el comercio internacional.

El funcionario municipal subrayó que estos proyectos cuentan con el respaldo del presidente municipal de Matamoros, Alberto Granados Fávila, quien participa activamente en las gestiones ante las instancias federales y norteamericanas.

"En estos procesos, la firma del alcalde es indispensable; si el municipio no avala, el proyecto no puede avanzar. Hoy estamos caminando de manera coordinada para garantizar que Matamoros tenga nuevas oportunidades de crecimiento", puntualizó.

La construcción de estos tres cruces internacionales no solo ampliará la conectividad de Matamoros con Estados Unidos, sino que también abrirá la puerta a una mayor derrama económica en sectores como comercio, turismo, transporte y servicios, al tiempo que se generan empleos durante las etapas de construcción y operación.