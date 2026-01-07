Endurecen importación de automóviles usados

A partir de 2026, la importación de autos usados en México enfrentará un escenario más complejo debido a los cambios en la Ley Aduanera y la Ley Fiscal, los cuales se volverán más estrictos y agresivos en materia de control y recaudación, advirtió el importador de autos usados Tomás Cantú González.

El empresario explicó que, aunque en el sector no se han registrado novedades inmediatas, las nuevas disposiciones legales exigirán mayores requisitos para comprobar la procedencia de los vehículos, incluyendo la forma en que fueron adquiridos, posibles transferencias y la documentación fiscal correspondiente. Esta situación representa un serio problema para los importadores, ya que alrededor del 90 por ciento de ellos brinda un servicio a terceros y no compra directamente los vehículos en subastas, por lo que no cuenta con facturas de compra propias.

Cantú González señaló que la falta de estos documentos podría derivar en sanciones severas, como multas elevadas y hasta la cancelación del Padrón de Importadores, lo que impediría seguir operando legalmente. Consideró que esta exigencia resulta incongruente, ya que el importador no siempre es quien adquiere el vehículo originalmente, sino que solo cuenta con el permiso para realizar la importación.

Ante este panorama, el sector se encuentra analizando punto por punto, a nivel jurídico, las posibles alternativas para cumplir con la normativa o proponer a la autoridad la aceptación de otros documentos que acrediten la legal procedencia de las unidades. Entre las opciones que se estudian está solicitar a los clientes finales la factura de la subasta o del vendedor original, con el fin de demostrar quién realizó la compra y quién cuenta con la autorización para importar.

El importador advirtió que en los próximos días se podrá observar el giro que tomará esta actividad comercial, ya que la reforma podría afectar de manera directa a todo el rubro. Mientras tanto, recomendó a las personas interesadas en comprar un vehículo en Estados Unidos o legalizar uno ya adquirido que, además del título de propiedad, soliciten también la factura correspondiente.

Cantú González consideró que estas reformas tienen como objetivo principal reforzar la recaudación fiscal, combatir el lavado de dinero y detectar a quienes no están cumpliendo con el pago de impuestos, por lo que aseguró que el gobierno llegará "con lupa" en 2026, haciendo de este un año particularmente complicado para la importación de autos usados.



