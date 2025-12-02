Aumenta tráfico en el aeropuerto

El administrador del Aeropuerto Internacional de Matamoros, Manuel Domínguez Hernández, informó que el recinto registra un crecimiento en su actividad debido al aumento de vuelos comerciales y a la operación de empresas dedicadas al servicio de plataformas petroleras de Pemex.

¿Qué impacto tendrá el crecimiento del aeropuerto en Matamoros?

Domínguez Hernández explicó que la empresa Pegaso comenzará operaciones el 1 de enero, utilizando tres helicópteros que realizarán vuelos constantes hacia plataformas ubicadas aproximadamente a una hora y media al noreste de Matamoros. Estas rutas forman parte de una inversión significativa destinada a reforzar el mantenimiento y operación de instalaciones petroleras en altamar.

El administrador señaló que, aunque no se tiene una fecha exacta sobre el incremento de vuelos comerciales, el aeropuerto ya observa mayor movimiento de pasajeros. Detalló que los vuelos de Aeroméxico llegan llenos con mayor frecuencia y se espera que la demanda continúe en ascenso debido a la llegada de personal técnico y de inversionistas extranjeros vinculados a las plataformas.

Detalles sobre las nuevas operaciones de Pegaso

Destacó que este crecimiento tendrá un impacto positivo para la ciudad, pues incrementará la derrama económica y el flujo turístico. "Más gente llegará a Matamoros, habrá más trabajo para el aeropuerto y mayor ocupación en rentas y servicios", indicó.

Ante este escenario, anunció que el Grupo Aeroportuario —administrado por la Marina— proyecta varias obras para modernizar las instalaciones en 2025. Entre los planes se encuentran la construcción de una nueva torre de control, la renovación completa de la plataforma principal y la evaluación para instalar un centro comercial e incluso un hotel dentro del aeropuerto.

Proyectos de modernización para el Aeropuerto Internacional de Matamoros

En cuanto a la seguridad operacional, Domínguez Hernández subrayó que el aeropuerto cuenta con el equipo necesario para permitir aterrizajes en condiciones climatológicas complicadas. No obstante, explicó que la decisión de aterrizar siempre depende de la tripulación del avión, según los protocolos de seguridad y visibilidad establecidos, lo que en ocasiones provoca retrasos.

Aseguró que mantienen comunicación continua con las aerolíneas para garantizar un servicio eficiente y seguir impulsando el crecimiento proyectado para el próximo año.