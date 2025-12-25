Cierra el 2025 con 20 abuelitos abandonados

La Procuraduría del Sistema DIF ha recibido durante este año alrededor de 20 reportes relacionados con el abandono de adultos mayores, principalmente por parte de hijos o familiares que los dejan en condiciones de vulnerabilidad, informó el procurador del DIF, Hugo Gutiérrez Treviño. Explicó que estos casos suelen ser denunciados por vecinos o a través de llamados de emergencia, cuando se detecta que personas de la tercera edad se encuentran solas, enfermas, sin alimento o en condiciones insalubres.

¿Qué acciones toma el DIF ante el abandono de adultos mayores?

El funcionario señaló que en muchos de los reportes se trata de adultos mayores con problemas de salud, invalidez o movilidad reducida, quienes no pueden valerse por sí mismos y requieren apoyo para actividades básicas como alimentarse o asearse. Ante estas situaciones, indicó que el Estado tiene la obligación legal de intervenir para garantizar sus derechos, brindar atención inmediata y, en algunos casos, evitar su hospitalización mediante apoyo directo como alimentación, limpieza y seguimiento médico.

Gutiérrez Treviño detalló que, en promedio, se presentan entre uno y dos casos al mes, lo que si bien no representa una cifra elevada, sí resulta preocupante por la condición en la que se encuentran los adultos mayores. Explicó que cuando no se localiza a familiares responsables o estos se niegan a hacerse cargo, los casos son canalizados a espacios como la Casa del Indigente, institución que ha colaborado de manera importante para brindar resguardo y atención a estas personas.

Detalles sobre los reportes de abandono en Reynosa

Indicó que, una vez ingresados, los adultos mayores reciben seguimiento integral a través de trabajo social, estudios socioeconómicos y atención psicológica, lo que en muchos casos permite su recuperación. Posteriormente, se realizan gestiones para localizar a familiares, aunque reconoció que en ocasiones estos argumentan diversas excusas para no asumir su responsabilidad.

Impacto del abandono familiar en adultos mayores

Finalmente, el procurador del DIF enfatizó que el cuidado de los adultos mayores es una obligación legal y moral de hijos y nietos, especialmente cuando se trata de personas con demencia senil o algún tipo de invalidez. Recalcó que la institución continuará actuando para proteger a este sector de la población y garantizar que vivan con dignidad y seguridad.