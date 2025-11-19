Aseguran más de 100 bolsas con droga en Matamoros

Elementos de la Guardia Estatal aseguraron más de 100 bolsas con dosis de droga en Matamoros, luego de una persecución.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que, elementos de la Guardia Estatal hacían rondines en la colonia Campestre Del Río del municipio de Matamoros, cuando vieron a un hombre sospechoso y le dieron seguimiento. Al notar la presencia policial, emprendió la huida y se internó en un terreno baldío.

El hombre dejó una mochila que contenía 109 bolsas con narcóticos, de las cuales, 75 contenían una hierba verde con características de la marihuana y 34 con características de la cocaína. En el interior también había un teléfono celular, indicios que fueron asegurados y puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Las autoridades de Tamaulipas continúan con las investigaciones para dar con el paradero del sospechoso que logró escapar.