Asaltan a pasajeros que viajaban con destino a Matamoros, Tamaulipas

Pasajeros que viajaban en un autobús de transporte foráneo, que tenía como destino la ciudad de Matamoros, fueron víctimas de un robo durante este miércoles.

La unidad se dirigía a Matamoros, Tamaulipas y al momento del asalto circulaban por el tramo carretero Querétaro–San Luis Potosí, y no en territorio tamaulipeco.

La Vocería de Seguridad informó que autoridades estatales y federales mantienen operativos permanentes en las carreteras del estado, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de las y los ciudadanos que transitan por Tamaulipas.