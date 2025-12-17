Asaltan a pasajeros que viajaban con destino a Matamoros, Tamaulipas

Asaltan a pasajeros que viajaban con destino a Matamoros, TamaulipasEl incidente ocurrió en la carretera Querétaro-San Luis Potosí.
Pasajeros que viajaban en un autobús de transporte foráneo, que tenía como destino la ciudad de Matamoros, fueron víctimas de un robo durante este miércoles.
La unidad se dirigía a Matamoros, Tamaulipas y al momento del asalto circulaban por el tramo carretero Querétaro–San Luis Potosí, y no en territorio tamaulipeco.
La Vocería de Seguridad informó que autoridades estatales y federales mantienen operativos permanentes en las carreteras del estado, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de las y los ciudadanos que transitan por Tamaulipas.
