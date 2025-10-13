Naufragan argentinos en playa de Matamoros

Naufragan argentinos en playa de MatamorosFamilia tuvo que luchar contra la noche, el miedo y la incertidumbre para salvar la vida
Una noche de terror vivieron en las aguas del Golfo de México una familia proveniente de Argentina, que tuvo que luchar contra la noche, el miedo y la incertidumbre para salvar la vida.
La madrugada del domingo, su viaje en una pequeña embarcación se tornó en una odisea cuando, tras perder el rumbo en medio de la neblina y sin visibilidad, terminaron varados en la Playa del puerto El Mezquital, en Matamoros.
La angustia empezó a apoderarse de ellos cuando, tras horas a la deriva en altamar, no lograron encontrar tierra ni señales de ayuda. Sin recursos ni alimentos, con el agua en desaparición, decidieron arriesgarse a acercarse a la costa en un desesperado intento por salvarse.
La llegada de la embarcación a la orilla —poco antes de las cinco de la mañana— alertó a los residentes y voluntarios en la zona, que de inmediato activaron los protocolos de rescate.
El grupo Jaguares, con su unidad Jaguar 29, acudió para atender al cuarteto conformado por el padre, la madre y dos menores de edad quienes, exhaustos y deshidratados, llegaron con signos de cansancio extremo.
Valorando su situación, voluntarios, personal de la Marina y paramédicos les brindaron comida, agua y atención básica de salud, mientras planeaban los próximos pasos para garantizar que regresaran sanos y salvos a su país.
La pareja, visiblemente afectada pero agradecida, reveló que las dificultades en mar abierto, combinadas con su limitada experiencia y las adversas condiciones climáticas, los habían dejado sin rumbo.
En medio de la oscuridad y el temor, decidieron poner toda su fe en la tierra firme y en la solidaridad de los moradores del puerto de El Mezquital.