Buscan apoyo a los pacientes con tuberculosis

Conserrato García Viveros, coordinador de Medicina Preventiva del Distrito 3 en Matamoros, informó que este jueves se llevó a cabo una nueva edición del "Tbetón", un evento anual cuyo propósito es recolectar artículos de despensa básica para apoyar a los pacientes con tuberculosis y fortalecer su adherencia al tratamiento.

¿Qué acciones se toman para apoyar a pacientes con tuberculosis?

García Viveros explicó que se convocó únicamente a pacientes que actualmente se encuentran en tratamiento y ya resultaron negativos, con el fin de evitar riesgos de contagio. Durante el convivio, se entregaron despensas donadas por instituciones públicas y privadas, centros de salud y escuelas, principalmente de enfermería y química.

Detalles sobre la tasa de tuberculosis en Matamoros

El coordinador detalló que, en lo que va del 2025, Matamoros registra 317 pacientes con tuberculosis, cifra ligeramente menor a los 324 casos reportados en el mismo periodo del año anterior. De los pacientes actuales, alrededor del 50% se encuentra en tratamiento activo, ya que el esquema médico tiene una duración de seis meses que se divide entre quienes concluyen de enero a junio y quienes inician en la segunda mitad del año.

Sobre los fallecimientos, García Viveros señaló que, aunque la tuberculosis puede ser mortal si no se detecta y trata a tiempo, en la mayoría de los casos los decesos están relacionados con enfermedades asociadas como diabetes, hipertensión, VIH, alcoholismo o adicciones. En lo que va del año se registran cinco fallecimientos, mientras que en 2024 se reportaron siete en total.

El médico insistió en la importancia del diagnóstico oportuno y recordó que el principal síntoma de alarma es la tos por más de dos semanas. Hizo un llamado a la población para acudir a cualquier centro de salud en caso de presentar este signo, ya que tanto el diagnóstico como el tratamiento son completamente gratuitos.

García Viveros mencionó que el abandono del tratamiento se mantiene en aproximadamente un 2%, lo que representa unos diez pacientes al año. Advirtió que quienes suspenden el tratamiento suelen regresar posteriormente con complicaciones más graves debido a que la enfermedad no se atendió adecuadamente desde el inicio.

Importancia del diagnóstico temprano de tuberculosis

El coordinador reiteró que la meta principal es mantener la vigilancia, el acompañamiento y el acceso gratuito a la atención para reducir complicaciones y garantizar un tratamiento efectivo a quienes enfrentan esta enfermedad.