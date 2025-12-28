Solución rápida a reportes ciudadanos con la app Rigo

La aplicación Rigo se ha consolidado como una herramienta ágil para la atención de reportes ciudadanos, al registrar cerca de 8 mil quejas atendidas, lo que representa más del 65 por ciento de resolución respecto a las solicitudes recibidas, informó Alma Rosa Alarcón Farna, secretaria técnica del municipio.

La funcionaria explicó que las distintas áreas del Ayuntamiento trabajan de manera constante en los reportes que les corresponden, destacando que la plataforma ha facilitado la comunicación con la ciudadanía al ser un medio más sencillo y menos engorroso, permitiendo que las problemáticas se atiendan con mayor rapidez.

Detalló que la principal queja que se mantiene de manera recurrente es la relacionada con el alumbrado público, una situación que calificó como compleja debido a las condiciones de la infraestructura urbana. Señaló que los postes concentran cableado de la Comisión Federal de Electricidad y de empresas de telecomunicaciones, los cuales permanecen expuestos a la intemperie y a actos vandálicos.

Alarcón Farna indicó que uno de los mayores problemas es el robo de cable, lo que provoca que luminarias recién reparadas vuelvan a fallar en cuestión de días o semanas. En muchos casos, al acudir nuevamente a los puntos reportados, se detecta la falta de segmentos completos de cable o alambre, lo que obliga a reponer el material conforme a la disponibilidad presupuestal y a reprogramar trabajos que ya estaban contemplados.

Explicó que esta situación genera un rezago adicional, ya que cuando se adquiere cierto metraje de cable para atender reportes, parte del material vuelve a ser sustraído, obligando a realizar nuevas gestiones para su reposición. Añadió que incluso se han registrado accidentes de personas que intentan cortar cable para robarlo, lo que evidencia la gravedad del problema.

Asimismo, lamentó que, por desconocimiento, algunos ciudadanos sustraigan cables de fibra óptica, pese a que no contienen metal ni valor comercial, causando daños mayores al afectar circuitos completos y dejar sin alumbrado a colonias enteras.