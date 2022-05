Ángela "La Pintura" hace mural en honor a Debahni

Es en la Calle Matamoros entre 8 y 10 de la Zona Centro de Matamoros, en la pared de un edificio abandonado donde escogió para hacer un mural en honor a la joven de Nuevo León quien lamentablemente fue encontrada muerta.

"Muy triste y lamentable lo que paso con Debahni y no nada más con Debahni con tantas mujeres que están en situaciones difíciles, y la cuestión fue que en Tijuana hicieron un mural así, alguien me dijo ¿Lo Harías? Dije bueno se sale un poco de la pintura que yo hago en la pintura, pero el tema es interesante y es un poco de homenaje y un poco de llamado a lo que está sucediendo que no queremos que siga más", expresó.

Esto es más que nada en solidaridad y todo con la lucha feminista y por eso decidí pintar este muralito que es muy sencillo muy simple como todo lo que pinto y bueno está en Tijuana que este en Matamoros me pareció interesante, que son las fronteras de México, manifestó.

Afortunadamente este mural ha tenido una aceptación increíble estoy asombrada de hecho porque apenas tenía los primeros trazos y ha pasado muchísima gente ¡Debahni! ¡Debahni! Y aunque no está concluido hasta el momento las personas que lo han visto ha sido demasiado empática, refirió.

"Siempre pinto lugares abandonados para no molestar absolutamente a nadie, e inclusive si alguien viene y me dice retírate, me retiro yo no ando buscando pleito, esta pared tiene mucho abandonada, y me gusta mucho la reacción del vecindario, siempre es interesante porque la gente viene y dice que bueno que estas pintando esa pared porque le das otra vida y quitamos lo aburrido de que es una pared abandonada" finalizó la Pintora.